Bodrum’da milyonluk yat küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 23 metre uzunluğundaki motoryatta yangın çıktı. Yangın hem denizden hem de karadan müdahale edilerek söndürülürken, milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Limanı’ndaki iskeleye 20 metre uzaklıkta demirli bulunan 24 metre uzunluğundaki Ocean Power isimli 2008 model lüks motor yatta gece yarısı kabloların yanması ile başladığı iddia edilen yat yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile birden büyüdü.

TEKNE SAHİPLERİ KABUSU YAŞADI

Yat yangını sırasında teknede bulunan iki personel yangını söndüremeyeceklerini anlayınca yüzerek karaya çıkıp yardım istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi‘ne ait altı arazöz ile denizden Sahil Güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme teknelerinin müdahale ettiği yangın sırasında yanan yatın diğer yatlara yanaşması ile korku dolu anlar yaşandı.

Limanda tekneleri bulunan yat sahipleri ve kaptanlar demir alıp açık denize açıldı ve alevlerden uzaklaştı.

ALTI SAAT ALEV ALEV YANDI

Polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı yangın yaklaşık 6 saat sürdü. Alev alev yanan ve yaklaşık değeri 25 milyon TL. olan motor yatı gören ve tatilde olan yabancı turistler ile teknelerinde kalan denizcilerde olan biteni korku dolu gözlerle izledi. Tamamen yanan ve büyük hasar alan yat limandan uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.