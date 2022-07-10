Bodrum’da orman yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi’nde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangına müdahale başladı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi ile Bahçeyaka Mahallesi arasındaki zeytinlik tarım arazilerinde başladığı iddia edilen yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Önce köylülerin müdahale ettiği yangına ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 8 arazöz ile 50 orman işçisi ve üç helikopter müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgeye traktör ve kamyonlarla su taşınmaya başlandığı iş makinalarının bölgeye sevk edildiği belirtildi. Büyüyen yangın için Milas ve Yatağan’dan orman ekiplerinin yola çıktığı belirtildi.

Mumcular Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Utça (60) “Burada daha öncede yangın çıktı, bölgede şiddetli rüzgar var, çok dikkatli olunması gerekir, köylüler olarak bizde yangını söndürmek için yardımcı oluyoruz” dedi. Jandarma yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

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