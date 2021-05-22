Bodrum'da otluk alanda başlayıp işçi konteynerlerine sıçrayan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda başlayıp inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Gündoğan Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgedeki bir inşaata ait işçilerin kaldığı yaklaşık 15 konteynere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 işçiye de sağlık görevlileri ayakta tıbbi müdahalede bulundu.
Yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.