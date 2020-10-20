Bodrum’da restoran ve otel alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Liman bölgesindeki Eskiçeşme Mahallesi Neyzen Tevvifk Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasından çıktığı iddia edilen yangın üst kattaki butik otele sıçradı.

AHŞAP ÇATI KAT ALEV ALDI

Butik otelin ahşap olan çatı katı alev alev yanarken turistler ve otel çalışanları hızla tahliye edildi. Bölgedeki esnafın önce yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği yangına ardından Muğla Büyükşyehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği’ne ait 3 arazöz ve 10 itfaiye eri müdahale ederken, polis ekipleri caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum limanında başlayan yangının hızla büyümesi korku ve heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Otelin bitişiğindeki evler polisler tarafından tahliye edilirken alevler Bodrum’un uzak mahallelerinden görüldü. Saat 23.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık bir saatte güçlükle kontrol altına alınabildi.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN FENALAŞANLAR OLDU

Yangın anında alevlere müdahale etmeye çalışan personelin fenalaştığı ve ambulanslarda tedavi altına alındığı görüldü. Restoran ve otelde büyük maddi hasar meydana geldiğini belirten Dünyanın En Güzel Koyları Birliği’nin genel sekreteri turizmci Galip Gür o anları SÖZCÜ’ ye anlattı. Gür “Otelimizin ve kafemizin önünde oturuyorduk birden yandaki otelden alevlerin yükseldiğini gördük, hemen yardım istedik. Alevler hızla büyüdü, burası çok işlek ve hareketli bir cadde. Yanan otelin bitişiğinde ev ve işyerleri vardı, alevlerin oraya sıçraması önlendi, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı” diye konuştu.

Yangının restoranının bacasının tutuşmasından kaynaklandığı iddia edildi. Polis yangın ile ilgili 4 kişinin ifadesine başvururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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