Bodrum’da yangın tatilcilere zor anlar yaşattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sitelerin arasında çıkan makilik alandaki yangın gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 2 saatte güçlükle kontrol altına alınan yangın ormana sıçramadan önlendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Kızılburun Mevkii’nde akşam saatlerinde yol kenarındaki makilik alanda başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile hızla büyüdü.

ÖNCE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Sitelerdeki evlerin 50 metre kadar yanına yaklaşan alevlere vatandaşlar bahçe hortumları, çalı çırpılarla müdahale etti. Yangına ardından bölgeye gelen Muğla Büyükşehir İtfaiyesi’ne ait 5 arazöz ile 8 orman arazözü, 4 helikopter ile 2 uçak ve yaklaşık 50 orman işçisi müdahale etti.

Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan ve ormanlık alana sıçraması son anda önlenen yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 4 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

YOL KENARINDAN BAŞLADI

Yangının hızla büyüdüğünü belirten site yöneticisi Ayşe Temizkan “Önce dumanlar ardından hemen alevler yükseldi, yol kenarından başladı, tahminiz birinin yine sigara attığı yönünde. Otlar kuru rüzgar çok olduğu için evlere kadar yaklaşınca heyecan yaşandı, hızlı müdahale ile kontrol altına alınınca rahatladık” dedi. Güvenlik güçleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir Tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü İlginizi Çekebilir Arnavutköy’de buğday tarlasında yangın