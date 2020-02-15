Bodrum’daki kaçak yapılar yıkıldı

Bodrum’un betona yenilmemesi, yapı kayıt belgeleri ile imar barışının daha fazla suiistimal edilmemesi amacıyla Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla kurulan kaçak yapı kontrol şefliğine ihbar yağdı. 10 ayda ihbar sayısı 14 bin 436’ya ulaştı.

KAÇAK YAPI İHBARLARI YAĞDI

Bodrum’da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı Belediye tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları sonrasında arttı. Bodrum halkının belediyenin çağrı merkezi ile WhatsApp iletişim hattına yaptığı kaçak yapı ihbarı çığ gibi büyüdü.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 14 bin 436 ihbarı değerlendirip 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemlerini gerçekleştirdi.

17 BİNA DA VATANDAŞLAR TARAFINDAN YIKILDI

Ocak 2020’den bu yana Karaova, Güvercinlik, Gündoğan, Konacık, Dereköy, Dirmil, Gölköy, Gökçebel ve Türkbükü Mahallelerinde yasal süreci tamamlanan 19 imara aykırı bina ve bina eklentisinin 17’si vatandaşların kendisi tarafından yıkıldı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yapılan yıkımlar arasında 1500 metrekare büyüklüğe sahip 3 katlı bir bina da bulunuyor.

“HEPİMİZ BODRUM’U KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Belediye Başkanı Aras yaptığı yazılı açıklamada “Bodrum’un özgün dokusuna ve kent estetiğine zarar veren uygulamalara ilişkin çağrımızı yaptık, vatandaş bize bu konuda çok destek oldu. Şimdi esnafa da aynı çağrıyı yaptık. Kentimizin en gözde turizm merkezlerinden Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mekan, dış cephesini kaplayan camları kaldırarak, örnek bir tutum sergiledi. Eski bir Bodrum yapısı olan mekanın çatısı da yine işletmecimiz tarafından önümüzdeki günlerde kaldırılacak. Bodrum’u güzelleştirmek, özgün yapısına kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bodrum ile ilgisi olmayan yasal olmayan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecek. Hepimiz Bodrum’u korumak zorundayız” dedi.