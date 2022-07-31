Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ve polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yat ile birlikte yakalanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi açıklarında sahil güvenliğin uyuşturucu ihbarı üzerine durdurmaya çalıştığı ancak tüm uyarılara rağmen durmayarak kaçan ve ateş açılarak durdurulabilen 27 metrelik ABD bayraklı motor yatta bulunan A.K.E, M.Ş, A.O. ve İ.Ç.’nin sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi.

Yapılan operasyonlarda Ocean Blue isimli kuru yük gemisi ve Güllük körfezi ile yatta 81 kilogram kokain ve 3 kilogram skunk maddesi ele geçirilmişti.

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