fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Yazan:
Alaturka Online
-

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ve polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda yat ile birlikte yakalanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER

Yayınlanma:

Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi açıklarında sahil güvenliğin uyuşturucu ihbarı üzerine durdurmaya çalıştığı ancak tüm uyarılara rağmen durmayarak kaçan ve ateş açılarak durdurulabilen 27 metrelik ABD bayraklı motor yatta bulunan A.K.E, M.Ş, A.O. ve İ.Ç.’nin sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirtildi.

Yapılan operasyonlarda Ocean Blue isimli kuru yük gemisi ve Güllük körfezi ile yatta 81 kilogram kokain ve 3 kilogram skunk maddesi ele geçirilmişti.

Ege'de dev uyuşturucu operasyonu: Havada, karada, denizde aranıyor İlginizi Çekebilir Ege’de dev uyuşturucu operasyonu: Havada, karada, denizde aranıyor Yatla kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelileri: Gaz kolu takılı kaldı, duramadık İlginizi Çekebilir Yatla kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelileri: Gaz kolu takılı kaldı, duramadık

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group