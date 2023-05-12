53.9 F
Los Angeles
12 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemBodrum’daki yangının faili ormanı 100 bin TL’ye yakmış

Bodrum’daki yangının faili ormanı 100 bin TL’ye yakmış

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’ndeki Pina Yarımadası’nda 29 Temmuz 2021’de çıkan ve 87 hektar ormanlık alanın yanmasına, binlerce turistin otellerden tahliye edilmesine neden olan yangının faili tesadüfen Aydın’da yakalandı.

Aydın’da yaklaşık 8 ay önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 26 yaşındaki İ.S.’ye ait cep telefonunda, orman yangını görselleri olduğu görüldü.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, “Yaktım ama çabuk söndü” mesajı gönderdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine soruşturmayı genişleterek HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İ.S.’nin 29 Temmuz 2021’de Bodrum’un Güvercinlik Koyu’ndaki Pina Yarımadası mevkisinde olduğu bilgisine ulaşan Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında da 87 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi.

Banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İ.S. adına yurt dışından 100 bin liralık havale yapıldığını saptadı.

100 BİN TL KARŞILIĞINDA ORMANI YAKMIŞ

Orman yangınını PKK terör örgütü adına 100 bin lira karşılığında çıkardığı iddia edilen şüpheli, ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan tutuklandı.

 

 

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,498BeğenenlerBeğen
16,178TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States