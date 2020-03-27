Bodrumlu ünlü turizmci ve eşinde corona virüsü tespit edildi

Bodrum’da yaşayan 44 ülkenin üye olduğu Dünyanın En Güzel Koyları Birliği’nin son iki dönem başkanlığını yapan şu anda ise birliğin genel sekreteri olan turizmci Galip Gür, eşi Meral Gür ile birlikte gittiği İstanbul’dan dönüşte yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandı.

Corona virüsünden şüphelenen çift hastaneye giderek test yapıldı. Testlerin sonucunda corona virüsü tespit edilen çift daha sonra hastanede karantina altına alındı.

‘DOĞRU VAKALAR PAYLAŞILSIN, HERKES ÖNLEMİNİ ALSIN’

Eşi ile birlikte İstanbul’a gittiğini ve Bodrum’a döndüğünde ateşinin çıktığını aktaran Gür, ”Beklemiyorduk , önce şaşkınlık ve şok geçirdik hemen tedavi sürecine geçildi, şu anda özel hastanede sıkı bir kontrol altındayız. Doktorumuz tedaviye olumlu yanıt verdiğimizi söyledi. Böyle giderse 5-6 gün içerisinde taburcu olabileceğimizi belirtti.

Ülkemiz ve Bodrum çok kritik bir süreçten geçiyor, kimse sokağa çıkmasın birbirine yaklaşmasın ve bilinen gerçek vakaları doğru bir şekilde kamuoyu ile paylaşılsın ki bu kişilerle temas halinde olanlar hızlı bir şekilde önlemini alsın.

Corona virüsüne yakalanmak illa ölmek anlamında değil, moralimizi yüksek tutuyoruz. Herkesin bilinçli olması ve birbirine zarar vermemesi gereken bir ortamdan geçiyoruz. Herkese bol sağlıklı günler diliyoruz. Sosyal medyadaki söylentilere değil resmi açıklamalara inanın” dedi.