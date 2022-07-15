Bodrumlular ayaklandı! Mehmet Cengiz’e açık mektup: Cennet Koyu’a dokunma

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda iş adamı Mehmet Cengiz’in yapmayı planladığı turistik tesis, rezidans ve marina için 678 bin metrekarelik hazine arazisinde proje başlanacağının ortaya çıkmasına ilçedeki siyasilerden sonra STK’lar da tepki gösterdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki turistik Cennet Koyu’nda koruma altında olan 678 bin metrekarelik hazineye ait arazinin Mehmet Cengiz tarafından 278 Milyon TL’ye alınarak turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatına başlanacağının ortaya çıkmasına Bodrumlu STK’lar sert tepki gösterdi.

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Bodrum Mimarlar Odası Temsilcisi Gizem Esmer, oda olarak Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen projeyi takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

*2020 yılı itibariyle, basın aracılığıyla kamuoyu gündemine gelen Cengiz Holding’e ait Bodrum Bir Turizm Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan proje bu aşamaya gelinceye kadar, tüm itirazlara ve hukuki mücadelelere rağmen hayret edilecek bir hızda ‘gururla’ lansmanı yapılacak hale gelmiştir.

*Bölgenin turizm adı altındaki lüks konut projeleriyle popüler hale gelmesine paralel olarak, Osmanlı tapu kayıtlarına dayandığı öne sürülen mülkiyetle ilgili problemlere ve bu konu ile ilgili süren davalara rağmen, hazine parselleri olarak işlem görmesi ve satışa, ihaleye konu edilmesi, akabinde hızlıca yapılaşmanın önünü açacak koruma statülerinin düşürülmesi ve bu idari işleme de açılan ve kazanılan davaya rağmen, bu parselleri satın alan şirketin hızlıca proje ve uygulamaya girişmek istemesi, yargı süreçlerini beklememesi elbette ülkemizin geldiği nokta itibariyle, yargı kararları arkadan gelse dahi yapanın yanına kar kaldığı zihniyetin kendini göstermesinden başka bir şey değildir.

*Bunu hepimiz biliyoruz. Bilindiği üzere söz konusu proje alanında 2021 Mayıs alanında Cengiz İnşaat tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan yerleşme kalıntıları tahrip edilerek yol açılma girişiminde bulunulmuştu.

*Ülkenin başka yerlerinde olduğu gibi burada da pervasızca tahribat yapan şirketin icraatlarını görünce, ‘yaptıklarının yapacaklarının teminatı’ olduğundan kuşku duymuyoruz.

*Koydaki inşaat şirketlerinin talepleriyle, sit alanlarına rağmen açılmak istenen yollar; şaşırtan hızda çıkan Koruma Kurulu Kararları; Doğal Sit Alanlarının kapsam ve derece değişikliklerine Yerel yönetimin açtığı ve kazandığı dava ve aslında gözle görülür muhteşem bir doğal güzelliğin kıyımına yine ‘Turizm ve Markalaşma’ adı altında lanse edilen projelerle ile dikkatleri üstüne toplayan, adıyla müsemma ‘Cennet Koy’un cehenneme dönüştürülmek istenmesi sürecinin takipçisi olacağız.

BODRUM’UN CENNET KOYLARINDA TALAN TAM GAZ SÜRÜYOR

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise Bodrum’da talanın tam gaz sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

*Bizler kentimize karşı işlenen suçları ayrıntıları ile açıklayarak toplumsal bilince katkı koyma ve yetkilileri etkin mücadeleye davet etmeye devam ede duralım “Bodrum talanı” tam gaz sürüyor.

*İşin içine rant girince ne doğal sit ne tarihi sit ne de planlama kimsenin umurunda değil. En üst makamlardan çaktın mı imzayı her yer inşaat alanı.

*Doğa çevre, ekoloji, tampon bölge, koruma alanı, iklim değişikliği, bilim vs. hepsi süslü laflar.

*Domuzlar sokak hayvanı olmuş site bahçelerinde, foklar marinada plajda, açık büfe talanı suçlusu arılardan canını zehirden kurtarabilen birkaçı mavi yolculukta karar kılmış ve koylara göç etmiş, oralar da yapılaşana kadar geçici sığınma peşinde.

*Bodrum halkı kurallara uyma, kanunlara saygı ve misafirperver-hoş görülü karakteri ile yarattığı “Bodrum” markasının altında ezilmeye devam ediyor.

*Az katlı yapılaşma, beyaz boyalı veya yöresel doğal taş yapılı evler, tarihe-kültüre saygı ve çok göç almasına karşın, hazine-orman alanlarının işgal edilmeden, gecekondulaşmadan korunması bize, denizin doldurulması, deniz çayırlarının yok edilmesi, kıyı işgali, sit alanlarının, ormanların yok edilmesi, ekolojik tahribat size.

*Lafa gelince biz istemezükçü, siz yatırımcı! Oh ne ala memleket. Bodrumlu bunu unutmaz ve asla razı olmaz” dedi.

DANIŞTAY SATIŞI İPTAL ETMİŞTİ, GÜÇLÜ BİR HUKUK MÜCADELESİ VERECEĞİZ

Bodrum ve Muğla bölgesindeki çevre ve doğa savaşçılarının gönüllü hukukçusu ve araştırmacı Mehmet Çilsal ise şöyle konuştu:

*Cennet Koy’daki yapılaşma girişiminin 2012 yılında başladığını belirterek “678.963 metrekarelik 107/1 nolu parsel Özelleştirme İdaresi’nden satın alınmış, bu satın alma işlemi Danıştay kararlarıyla iptal edilmiş, Danıştay Kararlarını İdare yerine getirilmeyince ceza davaları açılmış, dosyalar Yargıtay’a taşınmış, biz yurttaşlar bu nasıl hukuk devlet diye şaşırıp kalmıştık.

*Muhtemelen idare mahkemelerinin iptal kararları genelgeler yoluyla etkisiz hale getirilmiş ve böylece özelleştirme işlemleri yenilenebilmiş gözüküyor.

*Şirket’in 2. Etap projesini ise ülke kamuoyu olarak bugünlerde duyduk. Bulgari Hotels & Resorts ile akraba olunmuş belli ki. Lüx oteller ve tatil evleri adı altında apart villalar projelendirilmiş.

*Cengiz Holding, her ne kadar özelleştirme yoluyla araziyi satın almış olsa da projelerini gerçekleştirmesi öyle kolay olmayacak.

*Kıyı ve deniz alanlarının Akdeniz Fokları Yaşam Alanı olması ve Arkeolojik Sit Alanlarının varlığı zaten uykusunu yeterince kaçırtıyordur.

*Yatağan’da olduğu gibi Cennet Koy’da da güçlü bir hukuk mücadelesi verilecektir.

*Yarımadamız ne yazık ki pis işlerin, çökmelerin, uyuşturucu trafiklerinin, kirli küresel ve ulusal sermayenin gözdesi durumundadır. Bu gidişatı Bodrum Kamuoyu olarak çok yakında tersine çevireceğimize inanıyorum.

MEHMET CENGİZ’E MEKTUP GÖNDERDİLER

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi grubu üyeleri bugün öğle saatlerinde Bodrum PTT Müdürlüğü’ne giderek Mehmet Cengiz’e projeden vazgeçmesi için “Cennet Koya’a dokunma aklından bile geçirme” başlıklı mektup gönderip, PTT önünde basın açıklaması yaptı.

İnsiyatif üyeleri açtıkları ve üzerinde “Cennet Koyumuzda Yağma İstemiyoruz. Nokta” yazılı pankart ile Cengiz’e tepki gösterdi.

İnsiyatif adına açıklama yapan Ayhan Karahan şu ifadeleri kullandı:

*Danıştay’ın 2 kez iptal ettiği bir proje var. Yargı kararı tanınmıyor. Hukuk devleti mi? Guguk devleti mi? Demek ki; birilerinin hukuka ve kararlarına saygıyı öğrenmesi gerek.

*Söz konusu yer mahkemelik. Süreç istinafta devam ediyor. Hukuken kesinleşmemiş bu durumda; Özelleştirme İdaresi’nin tutumu, “Kim takar ve bekler yargı kararını” tavrıdır.

*Sabah-akşam tarihten, kültür değerlerinden söz edenlerin; SİT alanı üzerindeki bu vicdansızlığı, aynı zamanda samimiyet testidir. Mehmet Cengiz biraz da (Millete) o malum küfürü ile bilinir. Kendisini uyarmış olalım; “Bodrum’da onun kafasındaki gibi bir millet yok.”

*Bodrum binlerce yıldır en acımasız barbarların istilasına karşı direnerek, cennete dönüştü. Şimdi bu cennetin, Cennet Koyu operasyonel tezgahlarla talana açılacak.

*Bu talan durdurulacak. Yarın; “Mehmet Cengiz’i, Bodrum’da istenmeyen adam.

CENGİZ HOLDİNG VE ORTAĞI CENNET KOY’DA NELER YAPACAK…

Bodrum’da özel yatların ve günübirlik tur teknelerinin uğrak noktası olan, ve yarımadada bakir olarak kalan halkın kullanımına açık bir kaç koydan biri olan Cennet Koy’daki projede Cengiz Holding, Bodrum Cennet Koy’a ikinci resmi adımını 10.01.2021 tarihinde yavru şirketi Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş üzerinden “Sahil Düzenleme, Koruma Yapıları ve Dolgu Alanı” Projesi’nin ÇED sürecini başlatarak atmıştı.

*40 milyon TL’lik bu Proje, Cennet Burun’da 107/1 parsel olarak bilinen Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait 19 dönümlük kıyı ve deniz alanında 4 adet mendirek ile 2 adet plaj projesidir.

*Yapımı planlanan mendireklerin üzerlerinde ve plaj alanlarında güneşlenme ve dinlenme maksadıyla kullanılmak üzere bungalov yapıları yer alacak, mendireklerin en uç taraflarına ise iskeleler inşa edilecektir. Bu proje, şirketin ilk etap projesidir.

İlginizi Çekebilir Cennet Koyu’na giden Ümit Özdağ: Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık İlginizi Çekebilir Mehmet Cengiz, Bodrum Cennet Koyu’nda projeye başlıyor