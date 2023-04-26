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25 Nisan 2023
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Bodrum’un 15 mahallesinde 2 günlük su kesintisi

Alaturka Online
Alaturka Online

Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)  tarafından Bodrum için 2 günlük su kesintisi uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Geyik Barajından Bodrum ilçesine su sağlayan isale hattının Yeniköy Termik Santraline ait kısımda meydana gelen arıza nedeniyle DSİ tarafından hat kapatılarak arızaya müdahale edilecektir. Bu nedenle 26.04.2023 saat 18.00 ile 28.04.2023 saat 10.00 arasında Konacık, Çırkan, Müsgebi, Yahşi, Gürece, Turgutreis, Akçaalan, Gümüşlük, Peksimet, Koyunbaba, Yalıkavak, Geriş, Gündoğan, Gölköy ve Karabağ bölgesinde su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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