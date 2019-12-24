‘Boeing 737 MAX belgeleri çok rahatsız edici bir tabloya işaret ediyor’

ABD Kongresi’ne bağlı Taşımacılık Komitesi’nden bir yetkili, küresel çapta krize neden olann, Boeing’in ürettiği 737 MAX tipi uçaklarla ilgili AFP’ye açıklamada bulundu.

Boeing’in CEO’su Dennis Muilenburg’un kendilerine görevden alınmadan önce bir belge gönderdiğini söyleyen yetkili, belgede Boeing’in mart ayından bu yana meydana gelen iki kazayla ilgili yanıtının ve uçağın sertifikasını denetleyen düzenleyici kurumların işleyişine dair bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Belgelerin içeriğinde tam olarak nelerin yer aldığını açıklamayan yetkili, komitenin belgeyi henüz incelemekte olduğunu söyledi.

Yetkili, “Boeing çalışanlarının şirketin güvenlik önlemlerine olan bağlılığı konusundaki endişeleri, çok rahatsız edici bir tabloya işaret ediyor” dedi.

Demokrat ABD Temsilciler Meclisi üyesi Peter DeFazio, geçen gün şirketin kârını güvenlikten daha öncelikli tuttuğunu gösteren bir dizi yıkıcı karar verdiğini söylemişti.

Boeing şirketi, Muilenburg’un yerine David Calhoun’un getirildiğini açıklayarak, şirketin düzenleyiciler, müşteriler ve diğer tüm ortakların güvenini yeniden kazanması gerektiğini ifade etmişti.