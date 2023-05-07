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7 Mayıs 2023
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Boğa tribüne çıktı, seyircilerin yüreği ağzına geldi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İlçeye bağlı Osmanlı köyünde 30’uncusu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde arenada rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi.

2 METRELİK DUVARI AŞTI

Yaklaşık 2 metrelik duvarı aşarak, ilçe protokolü ve davetlilerin bulunduğu tribüne daldı. Panik yaşayan seyirciler, kaçarak ve tribün duvarından atlayarak boğadan kaçmaya çalıştı.

Boğa ise bir süre sonra duvardan atlayarak tekrar arenaya indi. Tribünde 1 kişinin hafif yaralandığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. (DHA)

Alaturka Online
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