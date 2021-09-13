Boğaç Aksoy 21 gün hastanede yatacak

Üç ay önce lenf kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Arka Sokaklar dizisinde ‘Volkan Komiser’ karakterine hayat veren Boğaç Aksoy’un lenf kanseriyle mücadelesi devam ediyor. Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

“SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR”

Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram’dan yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım, ‘Beni iyileştirdin anne’ dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol katettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah’ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese…”

“HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ”

Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, “Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Arka Sokaklar dizisinde izlediğimiz Boğaç Aksoy oyunculuk eğitimini ise Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün kuruculuğunu yaptığı Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde tamamladı.

Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filminde rol almıştı.

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