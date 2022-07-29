Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan tekne nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. SPARTA isimli gemi, Türkeli Demir Sahası’na demirletildi. Akşam saatlerinde de İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan 139 metre boyundaki ‘Adil İbrahimli’ isimli boş tanker, ekipler tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 m. boyundaki SPARTA isimli gemiye, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.”
SPARTA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanı ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörleri refakatinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.
İKİNCİ GEMİ ARIZASI
İskenderun’dan Ukrayna’ya seyir halindeki 139 metre boyundaki ‘Adil İbrahimli’ isimli boş tanker, İstanbul Boğazı’nda makine arızası yaptı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinesinde kılavuz kaptan ve Kurtarma-7 römorkörünün refakatinde çekilen gemi, Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.
Akşam saatlerinde ‘Sparta’ isimli gemi de makine arızası yaparak aynı sahaya demirletilmişti.