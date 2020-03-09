Boğaz’da tekne düğününün maliyeti ne kadar?

İstanbul’da boğazı sevenler, düğünlerini de gezi teknelerinde yapıyorlar. Özellikle havaların ısınmaya başladığı Mart ve Nisan aylarında gemilerin müsait olması, fiyatlarında makul bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

İstanbul’da içerisinde düğün, nişan, sünnet gibi farklı organizasyonların yapılabildiği 55 tekne bulunuyor. 100 kişilik tekneden, tek salonda 550 kişinin ağırlanabildiği gemilere kadar farklı boyutlarda çözüm üretmek mümkün oluyor.

İKRAM FİYATLARI

İkram fiyatları kişi başı 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Yabancı misafirler için ise 100 ile 200 euro arasında değişkenlik gösteren ürün çeşitliliği var. Orta Doğu’dan İstanbul Boğazı’na düğün yapmaya gelenler de bulunuyor. Sadece Orta Doğulu misafirlere özel çalışan İstanbul’da 15 tekne bulunuyor.

CORONA OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Corona salgını sebebiyle bu yıl Orta Doğu’daki müşterilerin azalmasından endişe ediliyor. Turizm’de genel bir hareket kısıtlığı sıkıntısı yaşandığını ifade eden acentalar, Türkiye’de virüsün görülmemesinin gelecek misafirleri ikna etmeye yeterli olacağını düşünmüyorlar.

GEMİDE SAHNE ALIYORLAR

Bu yılın dünya turizm sektörü bakımından bir kayıp yıl olduğunu düşünen turizmciler, virüsün yayılmasının durulması ve karantina uygulamalarının Nisan ayı sonuna kadar kalkması halinde sezonun yarısının kurtarılabileceğini değerlendiriyorlar. İstanbul Boğazı’nda çalışan gemilerden 3 tanesinde, konser organizasyonları da yapılıyor. Orta Doğu’da bilinen sanatçılar, bir veya 3 gecelik konserler için İstanbul’a gelip, gemide sahne alıyor. (İHA)