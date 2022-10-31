Boğaziçi akademisyenlerine 40 yakın dava… Hukuk mücadelesi sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamaları ve üniversitede gerçekleşen ihlallere karşı akademisyenler iki yıla yakın süredir mücadele ediyor. Bu sürede akademisyenlere 40’a yakın dava açıldı.

Fırat FISTIK

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaklaşık iki senedir akademisyenler, atanan rektörlere, atama kararlarına ve üniversitede gerçekleşen ihlallere karşı mücadele ediyor.

Üniversitede eylemler 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başladı.

Bu tarihten itibaren rektörlüğe sırtlarını dönerek eylem yapan akademisyenlere aynı zamanda 40’a yakın dava açıldı. Melih Bulu’nun 15 Temmuz 2021’de görevden alınmasının ardından yerine Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından çeşitli sıfatlarla (bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, bölümün öğretim üyesi) İstanbul İdare Mahkemeleri nezdinde açılan iptal davaları:

• Eğitim F. / Temel Eğitim B. / Okul Öncesi Eğitimi ABD (2 ilan, iki dava)

• Eğitim F. / Eğitim Bilimleri B. / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD (2 ilan, iki dava)

• Fen-Edebiyat F. / Matematik B. / Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

• Fen-Edebiyat F. / Moleküler Biyoloji ve Genetik B. / Moleküler Biyoloji ABD

• Fen-Edebiyat F. / Moleküler Biyoloji ve Genetik B. / Genel Biyoloji

• Fen-Edebiyat F. / Tarih B. / Yeniçağ Tarihi ABD

• Mühendislik F. / Elektrik-Elektronik Mühendisliği B. / Elektronik ABD

• Mühendislik F./Bilgisayar Mühendisliği B./Bilgisayar Bilimleri ABD

ATAMALARA KARŞI İPTAL DAVALARI

Akademisyenlerin atamalara karşı açtığı davalar ise şunlar:

· Eğitim F. / Matematik ve Fen B. Eğitimi B. / Fen Bilgisi Eğitimi ABD Fen Eğitimi (atanmayan aday tarafından açılmış 1, bölüm başkanı ve anabilim başkanı tarafından açılmış 1 olmak üzere 2 dava)

· Veri Bilimi ve Yapay Zeka Ens. / Büyük Veri ve Veri Analitiği ABD (atanmayan aday tarafından açılmış 1 dava)

· Mühendislik F./Bilgisayar Mühendisliği B./Bilgisayar Bilimleri ABD (Bölüm başkanı tarafından açılmış 1 dava)

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, ayrıca hem Melih Bulu’nun hem de Naci İnci’nin rektör atanmasından itibaren bu atamaların iptali için de 6 bireysel ve grup davası açtılar.

İKİ YENİ FAKÜLTENİN AÇILMASINA KARŞI DAVALAR

Bunların dışında hukuk ve iletişim fakültelerinin açılma kararının iptali için ikisi bireysel, biri grup üç dava, bu fakültelere dekan atanmasının iptali için birer dava, Hukuk Fakültesi’nde 40/b ile görevlendirilerek Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan getirilen öğretim üyesinin görevlendirmesinin ve daha sonra fakülte temsilcisi olarak senatoya alınmasının iptali için birer dava, mükerrer oy kullanımı nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulu üyelik seçiminin iptali için bir dava bulunuyor.

Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, atanan rektörler Melih Bulu ve Naci İnci ile birlikte Gürkan Kumbaroğlu, Fazıl Önder Sönmez hakkında görevi birden fazla kez kötüye kullanma yönünde bir dava, senato üyelerinin, Hukuk Fakültesi kadro ilanına karşı açtıkları dava, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölüm başkanı ve bölüm kurulunun, 1416’ya dayalı atamaya karşı açtıkları dava var.

Diğer davalar ise şunlar:

· 40/b görevlendirilmesiyle getirilen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak atanan doçentin görevlendirme ve müdür atanmasının iptaline dönük 3 dava

· Fakültelerin senato temsilcilerinin, Fen-Edebiyat, İdari Bilimler ve Eğitim fakülte dekanlarının haklarındaki soruşturmalar nedeniyle görevden alınmalarının durdurulması ve göreve iadeleri yönündeki dava

· Veri Bilimi Enstitüsü’nün kurulması ve Boğaziçi dışından getirilen bir öğretim üyesinin bu enstitünün müdürü olarak atanmasının iptali için iki dava

· Fakülte senato temsilcisinin, Fen Edebiyat fakültesine dışarıdan dekan atanmasının iptali için açtığı dava

· Diğer iki senato temsilcisinin açtıkları dışarıdan dekan atanmasına dönük dava

· Fakültelerin senato temsilcilerinin, atama yükseltme kriterlerindeki değişikliklerin iptali için açtıkları dava

· Hukuk Fakültesi programının kabulüne dönük senato kararına karşı toplu dava

· Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nu kapatıp bunu Yönetim Bilimleri Fakültesi’ne dönüştüren cumhurbaşkanlığı kararının iptaline yönelik dava

· İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak atanan bir öğretim üyesinin bu fakültenin temsilcisi olarak senatoya atanmasının iptaline dönük dava.

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