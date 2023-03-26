Boğaziçi barınağındaki köpekler polis eşliğinde taşınıyor, gönüllüler gözaltında

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi’ne (BUPaws) 15 Mart’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ‘Rumeli Hisarı Fethi Şehitlik Dergahı’na yakın olduğu’ ve başka bir alana taşınacağı gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından el koyuldu.

Eski barınak

Hasta, yaşlı ve engelli çok sayıda kedi ve köpeğin bakımının yapıldığı alanı uzun süre emek vererek nitelikli ve hayvanlara uygun bir hale getirdiklerini ifade eden BUPaws gönüllüleri ise taşınma işlemine karşı çıktı.

Bu sabah polis ve özel güvenlik eşliğinde barınağa gelen ekipler tahliye işlemini gerçekleştirmeye başladı. Taşınmaya arşı çıkan ve olay yerinden görüntü almak isteyen BUPaws gönüllüleri gözaltına alındı.

Foto: @DogannCocuklari hesabı

BUPaws ve Doğanın Çocukları @DogannCocuklari sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda “#Boğaziçi Üniversitesi #BUPaws barınağında yaşlı ve hasta köpeklerin yaşam alanlarından taşınmasına karşı çıkan barınak gönüllüsü arkadaşlarımız gözaltına alındı. ÖGB ve siviller tarafından barınağa yaklaştırılmıyor ve gözaltıyla tehdit ediliyoruz!” ifadelerine yer verildi.