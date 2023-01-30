Boğaziçi eylemlerine ilişkin 14 kişinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıkların avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 4 Ekim 2020’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin makam aracının önüne geçerek İnci ve şoförü müşteki Şenol Aydın’ın üniversiteden çıkışını engellediklerini ifade etti.

Sanıkların kendilerine müdahale eden güvenlik görevlisinin görevini yapmasına da engel oldukları belirtilen mütalaada, tüm sanıkların, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme’ suçlarından 3 yıl 6’şar aydan, 23 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim 2020’de yaşanan izinsiz gösteri sırasında bir grubun Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü kesmesi, bir kişinin de otomobilin üzerine çıkması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Güvenlik görevlileri ile arbede yaşayan gruptakilerin uyarılara rağmen dağılmadığına yer verilen iddianamede, 14 sanığın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama’, ‘ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 5 yıl üçer aydan, 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. AA