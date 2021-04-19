Boğaziçi protestolarına bir iddianame daha: 97 kişinin cezalandırılması istendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’yu protesto etmek için 1 Şubat 2021 tarihinde üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapmak için toplanan öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaşmış ve toplamda 108 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmışlardı.

97’Sİ HAKKINDA DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 97 kişi hakkında dava açılırken, 10’u hakkında aynı suçlamayla yürütülen başka dava olduğu için, birinin ise 18 yaşının altında olması sebebiyle dosyaları ayrıldı. İddianamede, Boğaziçili öğrencilerin avukatı Ezgi Önalan da sanık olarak yer aldı.

Düzenlenen iddianamede, olay tarihinde sosyal medya üzerinden “#bundansonrasıbizde” başlıklı basın açıklaması ve protesto gösterisi duyurusu yapıldığı, Beşiktaş ve Sarıyer Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında 5 Ocak 2021 tarihinden 5 Şubat 2021 tarihine kadar toplantı, yürüyüş, gösteri, basın açıklaması vb. faaliyetlerin yapılmasının yasaklandığı, bu kararlara istinaden İstanbul Valiliği tarafından da aynı faaliyetlerin yasaklanmasına karar verilmiş olduğu belirtildi.

İddianamede, sosyal medya çağrılarının ardından 1 Şubat tarihinde saat 17:30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye caddesinde grupların toplanmaya başladığı, İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararının polis tarafından gruplara bildirildiği ve dağılmaları yönünde birden fazla kez ikazda bulunulduğu, buna rağmen grupların uyarıları dikkate almadıkları ve Boğaziçi Üniversitesi kampüsü istikametine yürüyüşe geçip slogan atmaya başladıkları, bunun üzerine polis ekiplerinin kademeli güç kullanarak gruplara müdahale ettiği kaydedildi.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

İddianamede olayda bez bayrak, pankart ile broşürlerin ele geçirildiği ve şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli şüphenin oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi.

Buna göre iddianamede 97 öğrencinin, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan bir buçuk yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.