Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın

Yazan:
Alaturka Online
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Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içindeki bir binada yangın çıktı.

Yayınlanma: 13:37 – 22 Ekim 2022 Güncellenme:

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Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın

Yangın saat 12.45 sıralarında çıktı. Kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ahşap bir binanın yandığı belirtiliyor. (DHA)

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