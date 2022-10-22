HaberlerGündemManşet Haberler Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın Yazan: Alaturka Online - 22 Ekim 2022 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppPinterestEmailYazdırTumblrReddItTelegramMixVKDiggLINEViberNaver Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içindeki bir binada yangın çıktı. Yayınlanma: 13:37 – 22 Ekim 2022 Güncellenme: 13:40 – 22 Ekim 2022 Yazıları büyüt Yazıları küçült Standart boyut Yangın saat 12.45 sıralarında çıktı. Kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ahşap bir binanın yandığı belirtiliyor. (DHA) İlginizi Çekebilir Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden bir engelleme daha