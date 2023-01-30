Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tahliye ediliyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmasının ardından dernek yönetimi hukuki sürece başvurmuştu. BÜMED Yönetim Kurulu, hukuki sürecin devam ettiğini ancak Sarıyer Kaymakamlığı’nın 27 Ocak Cuma günü, sosyal tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini derneğe resmi olarak bildirdiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde polis eşliğinde derneğe gelen ekipler, BÜMED’in tahliye işlemlerine başladı.

BÜMED’DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yapan BÜMED Yönetim Kurulu, şu ifadeleri kullandı:

“2 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasının ardından başlayan yönetim krizinde yeni bir gelişme daha oldu:

*Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 7 Ocak’ta tüm mezunlarına attığı bir e-posta ile 4144 mezunun 2,5 milyon dolarlık bağışı ile inşa edilmiş 30 yıllık sosyal tesisinin kira sözleşmesini yenilemeyerek mezunları kampüsten uzaklaştırma kararı aldı.

*Böylece, kurulduğumuz 1985 yılından bugüne, Boğaziçi Üniversitesi’ne 40 milyon doların üzerinde bağış yapan, sayısız öğrenciye burs imkânı sağlayan, mezunlara iş imkânı sunan, akademisyenlerin araştırma giderlerinden konut ihtiyaçlarına kadar birçok sorununa çözüm üreten, mezunları bir araya getirerek profesyonel ve sosyal bağların gelişmesine katkı sunan BÜMED’in okul kampüsündeki varlığına son verileceği ilan edildi.

“KARARI KABUL ETMİYORUZ”

*Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün aldığı karar “üniversitemizin eğitim ve yaşam alanları gelişmeye devam ediyor” başlığıyla duyurulurken, mezunlar olarak bu kararı üniversitenin değerleri, hafızası ve kimliğine taban tabana zıt bir karar olarak yorumluyoruz ve bu kararı kabul etmiyoruz. Çünkü BÜMED tesisi; öğrenci, akademisyen ve mezunların eğitim ve yaşam alanı olarak halihazırda faaliyet gösteren ve camianın birlikte var olduğu bir alandır.

*Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak, her zaman öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanında olmaya, Boğaziçi Üniversitesi değerlerinin ve ilkelerinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Tesisle ilgili alınan bu yanlış karardan dönülmesi için hep birlikte ve var gücümüzle çalışacağız.”

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Öte yandan Boğaziçi mezunları, “Mezunlar yuvasından, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’nden çıkartılamaz, Ayakta kal Boğaziçi, yerinde kal BÜMED” başlığıyla tahliye kararını protesto ederek imza kampanyası başlattı.