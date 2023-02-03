Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto ettikleri için 14 öğrenci hakkında dava açılmıştı.

Öğrenciler, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak”, “görevi yaptırmamak için direnmek” ve “kara ulaşım araçlarını kaçırmak veya alıkoymak” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Davada Rektör İnci mağdur sıfatıyla yer alıyor. Savcılık açıkladığı mütalaasında 14 öğrencinin de cezalandırılmasını talep etti.

Bir öğrenci hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasını talep eden savcı, araca 742 liralık hasar verilmesi nedeniyle öğrenci Berke Gök hakkında da ‘kamu malına zarar’ vermek suçundan ekstra ceza istedi.

Berke Gök hakkında 27,5 yıl, bir öğrenci hakkında 25 yıl 10 aya kadar ve diğer 12 öğrenci hakkında da 23,5 yıla kadar olmak üzere toplamda 335 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davaya katılımın yoğun olması nedeniyle duruşma, 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nin salonu yerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alındı. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP yöneticileri de izledi.

Avukat İrem Yener, savunma için ek süre talep etti. Avukat Burçin Şahan, şöyle konuştu:

*Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaya geçmeden önce avukatı olmayan bir sanık var. Tebligat iletmiyorsunuz. Esasa ilişkin savunma istemeden önce müştekilere ayrı duruşma açtınız. Biz onlara sorularımızı sormadan esas hakkında savunmaya geçemezsiniz.

*Savunmamın olması için özel güvenlikler dinlenmedi, bizden kaçak duruşma yaptınız. Bizden savunma istiyorsunuz, neye göre savunma yapacağız? Müştekiler buraya gelmeden nasıl esas hakkında savunma istiyorsunuz?

HAKİM, SEYİRCİLERİ DIŞARI ÇIKARDI, SALONA POLİS GİRDİ

Avukat Burçin Şahan, müvekkilini savunmasına izin verilmediğini belirtti. Yaşanan tartışma sonrası hakim, müvekkili olmayan avukatların ve tüm seyircilerin salondan dışarı çıkarılmasına karar verdi. Yaşanan gerginlik sonrası duruşmaya ara verildi ve salona çevik kuvvet polisleri girdi.

Avukat Mustafa Söğütlü de reddi hakim talebinde bulundu. Hakim, bu talebi de reddetti.

AVUKATLAR: SÖZ HAKKI TANINMADAN KARAR VERİLDİ

Avukatlar, kendilerine söz hakkı tanınmadığını ve savunma haklarının çiğnendiğini belirttiler. Hakim, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmadığına ve savunma hakkından vazgeçtiğine hükmetti.

ÖĞRENCİLERE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Berke Gök hakkında kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl 6 ay, Eftelya Koyuncu hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Tüm sanıklara da 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 6’şar ay hapis cezası verildi.

Mahkeme hakimi cezayı önce 6’şar yıl olarak duyurdu daha sonra karar 6’şar ay hapis cezası olarak düzeltildi.