Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto ettikleri için gözaltına alınan öğrencilerden ikisinin tutuklanmasına tepki gösteren öğrencilere polis müdahale etti. Polis, müdahale sırasında basının görüntü ve bilgi alması da engellenmeye çalıştı. Protestocu öğrencilerden bazıları gözaltına alındı. Bir öğrenci röportaj sırasında gözaltına alındı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #boğaziçiüniversitesi #öğrenci #röportaj #gözaltı #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi röportaj sırasında gözaltına alındı! “Şaka mı bu?”