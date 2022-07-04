Boğaziçi Üniversitesi özel kalem müdürü: Öğrenciler bir şey yapmadı

52 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yargılandığı davada, şikayetçi olarak yazılan rektörlük özel kalem müdürü A.A., mahkemedeki ifadesinde, “Ben hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Öğrenciler bir şey yapmadı” dedi.

Fırat FISTIK

Boğaziçi Üniversitesi‘nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından 1 Şubat 2021’de yapılan eylemde gözaltına alınan 52 kişi hakkında dava açılmıştı.

“2911 sayılı kanuna göre toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama ve kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla açılan davanın altıncı duruşması 49. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

“BEN HİÇBİR ZAMAN ŞİKAYETÇİ OLMADIM”

Davayı, İnsan Hakları Derneği (İHD), Sivil Alan Araştırmaları Derneği temsilcileri de izledi. Suça dair şikayetçi olarak gösterilen ve rektörlükte özel kalem müdürü olarak çalışan A.A. mahkemede mağdur olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Mağdur değilim. Buna rağmen şikayetçi olarak yazılmışım. Biz, rektörün çıktığı saatte işten çıkarız. O gün de rektörün çıkmasını bekliyordum. Çıkmak isteyen çalışanlar çıktı zaten. Öğrenciler tarafından herhangi bir engelleme, hürriyetten yoksun kılma gibi bir durum olmadı. Şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum. Dosyada yer alan daha önceki ifadelerimi ben okuyarak imzaladım. Ben, hiçbir zaman şikayetçi olmadım, mağdur olmadım. Daha önce de bunu belirtmiştim. Kapıları kilitleyenler bizim güvenlik görevlilerimizdi. Öğrenciler bir şey yapmadı.”

Davaya katılan avukat Türkan Özdemir, “Mağdur olan yok, şikayetçi olan yok. Beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Olay gününe ait görüntülerin yer aldığı materyalin, mahkeme huzurunda izlenmesi talebinin gelecek celse görüşülmesine karar veren mahkeme, davayı erteledi.

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