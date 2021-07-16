Boğaziçi Üniversitesi’nde bir akademisyenin görevine son verildi

Akademisyen Can Candan, görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci tarafından görevine son verildiğini duyurdu.

REKTÖRLÜKTEN GÖNDERİLEN YAZIYI PAYLAŞTI

Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Naci İnci, bugün bana 2007’den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi’ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan ‘vekaleten’ son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum” diyerek kendisine gönderilen yazıyı paylaştı.

Yazıda şöyle denildi:

* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun mülga 32. maddesi gereğince 16.07.2007 tarihinde Üniversitemize öğretim görevlisi olarak atandığınız, daha sonraki yıllarda ise görev sürenizi yenilenmediği anlaşılmıştır.

* Görev sürenizin 15.07.2021 tarihi itibariyle sona ermiş olması, bu güne kadar Üniversitemize yeniden atanmanız konusunda herhangi bir müracatta bulunmamanız, ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36/3 maddesinde Öğretim Görevlileri için öngörülen on iki saat ders verme yükümlülüğünün yalnızca altı saatini yerine getirebilmeniz nedeniyle görevinize devam etmenizde yarar bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Candan, yaptığı bir sonraki paylaşımda ise, “Tabii ki kabul etmiyorum, vazgeçmiyorum” dedi.

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