Boğaziçi Üniversitesi’nde dekan istifa etti, rektör kendisini atadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör Melih Bulu döneminde kurulan hukuk fakültesinin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran istifa etti. Yerine ise dekan vekili olarak Rektör Prof. Dr. Naci İnci atandı.

Sozcu.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekalet edecektir” denildi.

“HUKUK FAKÜLTESİNİN BAŞINDA BİR FİZİK PROFESÖRÜ VAR”

Prof. Cem Say, karara tepki göstererek, “Selami Kuran tek bir ders vermeden üniversitemizden ayrılmış; kuruluşundaki hukuksuzluklar nedeniyle hakkında Türkiye Barolar Birliği’nce kapatma davası açılan Boğaziçi “hukuk” fakültesinin başında bir fizik profesörü var şu an” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerinin 383’ncüsünü bugün rektörlük binasına sırt dönme eylemiyle gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, haftalardır yaptıkları eylemlerde, istifasını istedikleri isimlerden birisi de Selami Kuran idi. Akademisyenler, “Atanmış ve görevden alınmış Melih Bulu’nun yönetiminde üniversitemize onarılması güç hasarlar veren Naci İnci, Gürkan Kumbaroğlu ve Fazıl Önder Sönmez’in vekaleten yürüttükleri görevlerinden ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran’ın görevlendirilmiş Muzaffer Eroğlu ile usulsüzce seçilmiş Haluk Özener’in istifalarını talep ediyoruz” diyerek taleplerini açıklamıştı.

Melih Bulu da akademisyen ve öğrencilerin tepkileri ve gerçekleştirdikleri eylemleri sonrası istifa etmişti.

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