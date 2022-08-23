Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ünal Zenginobuz görevden uzaklaştırıldı

Son günlerde çok sayıda akademisyeni görevden uzaklaştıran Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, Ekonomi Bölümü’nün seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’u da 3 ay süre ile görevden uzaklaştırdı. Ekonomi bölümü öğretim üyeleri ortak açıklamayla kararı kınadı.

Boğaziçi Üniversitesi‘nde rektörü protesto nöbetlerini sürdüren akademisyenler, rektörlük kararıyla görevden almalarla karşılaşıyor.

Çok sayıda akademisyenin görevden alınması veya dersinin veto edilmesinin ardından, son olarak Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, rektörlük kararıyla disiplin soruşturması açılarak 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldı.

ÖĞRETİM ÜYELERİ ORTAK AÇIKLAMAYLA KARARI KINADI

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri, ortak açıklama yaparak kararı kınadı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* “Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz hakkında ceza ve disiplin soruşturmaları açılması ve bu gerekçeyle 22.08.2022’den itibaren üç ay süre ile görevden uzaklaştırılması kararlarını yanlış buluyor ve esefle karşılıyoruz.

* Üniversitede çeşitli idari görevleri yıllardır fedakarlık ve başarı ile yürütmüş hocamıza karşı açılmış olan soruşturma ile görevden uzaklaştırılmasına sebep gösterilen iddia mesnetsizdir.

* Alınan kararın oluşturduğu zararı arttıran bir etmen, idari görevinin askıya alınmasının yanı sıra öğretim üyeliğinin de dondurularak tüm akademik ve eğitim faaliyetlerine engel olunması.

* Bu anlaşılması zor karar üniversite ve öğrencileri için telafisi mümkün olmayan kamu zararı doğurmaktadır. Bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz.

“HEPİMİZE YAPILMIŞ SAYIYORUZ”

* Boğaziçi Üniversitesi’ni ve Ekonomi Bölümü’nü, bulunduğu noktaya taşıyan değerler demokratik yönetim anlayışı, liyakate verilen önem ve kamuya hizmet bilincidir.

* Bu değerler, Boğaziçi Üniversitesi’nin nesiller boyu alanında saygın pek çok akademisyenin, kamu ve sivil toplum çalışanının ve iş insanının okulu ve evi olmasını mümkün kılmış, ülkemize katkı sağlamıştır.

* Bu değerleri aşındırarak ve üniversiteyi vasatlaştıracak şekilde Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’a yapılan asılsız ithamları ve uygulanan adaletsiz yaptırımları Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri olarak hepimize karşı yapılmış sayıyoruz.

* Uluslararası düzeyde saygın akademik çalışmaları ile ekonomi bitimine, üstlendiği idari görevler ile üniversitemizin kurumsallaşmasına katkılarda bulunmuş meslektaşımız Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un görevden uzaklaştırmasına ilişkin bu yanlış kararın ivedilikle geri çekilerek verilen kamu zararının giderilmesini talep ediyoruz.”

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