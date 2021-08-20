Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinin yeni rektörleri belli oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atandığı açıklandı.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasının ardından, rektörlük görevini vekaleten yürütüyordu.

MUSTAFA KURT, MARMARA’NIN YENİ REKTÖRÜ OLDU

Prof. Dr. Erol Özvar’ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na seçilmesinin ardından boşalan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevine ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa Kurt atanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent, 1996’da ise doçent oldu.

1999 yılına kadar aynı bölümde çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin laboratuvarlarının ve müfredatının kurulmasında aktif rol aldı. Üniversite ve sanayi arasında güçlü ilişkiler geliştirdi; ve ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri için iki uluslararası patent aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Profesörü olarak katıldı. 2013-2020 yılları arasında yaklaşık 5 yıl Fizik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Prof İnci, akademik kariyeri boyunca aşağıdaki kurumlarda görev almıştır:

– 4. Fizik Enstitüsü, Stuttgart Üniversitesi, Almanya (2002)

– Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gunma Üniversitesi, Japonya (1998-1999)

– Uygulamalı Optik Bölümü, Norveç Teknik Üniversitesi (1998)

– Fizik Bölümü, Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh (1997)

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