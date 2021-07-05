Boğaziçili akademisyenler: Kimse bizi evimizden koparamaz

Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestoların 27’nci haftasına girildi. Boğaziçili akademisyenler bugün de “Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 124’üncü kez rektörlük binasına döndü.

Akademisyenler nöbetin ardından Güney Kampüs Etiler Kapı’ya yürüdü ve 3 Temmuz Cumartesi günü özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında yaşanan arbedeye dair bir açıklama yaptılar. O anların görüntülerini, Boğaziçi akademisyenlerinden Can Candan, sosyal medya hesabından paylaştı.

“KEYFİ BİR KARARLA ENGELLENDİ”

Akademisyenlerin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış yönetimi 3 Temmuz 2021 Cumartesi sabahı ani ve herhangi bir somut gerekçeye dayanmayan bir kararla kampüslere girişleri 5 Temmuz sabahına kadar yasakladı. Yani üniversiteyi asıl sahipleri olan öğrenci ve öğretim üyelerine kapattı.

* Boğaziçi Üniversitesi tarihinde ilk defa, kampüse girmek isteyen hocalarımız bu keyfi karar gerekçe gösterilerek engellendi, kapıdan içeri alınmadı. Aynı günün akşamında, şu anda bulunduğumuz noktada açıklama yapmaya çalışan öğrencilerimiz güvenlik görevlileri tarafından şiddete maruz bırakıldı.

“YETKİ AŞIMINDA BULUNUYORSUNUZ”

* Bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin çalışanı olan güvenlik görevlilerine esas sorumluluklarını bir kere daha hatırlatıyoruz: Sizler Melih Bulu yönetiminin değil, bir kamu üniversitesinin çalışanlarısınız; göreviniz tüm kampüs sakinlerinin kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri özgür bir ortam yaratmaktır.

* Öğrencilerimize karşı şiddet uygulamaya hakkınız yok! Yetki aşımında bulunuyor, kanunsuz davranıyor ve suç işliyorsunuz. Size bu emredilse bile, davranışlarınızın sonuçlarından yine siz sorumlu tutulacak, bu konuda cezai yaptırımlara siz maruz kalacaksınız. Zira Türk Ceza Hukuku suçun ve cezanın şahsiliği ilkesini temel alır.

“ÖZGÜR KAMPÜS TALEBİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ”

* Bir kez daha vurgulamak isteriz ki gerçek bir üniversitenin kampüsü nefes alan bir mekandır. Böyle bir kampüs ‘güvenlikli’ değil, güvenilir bir yerdir. Tıpkı 2 Ocak 2021 rektör atamasından önce Boğaziçi kampüslerinin olduğu gibi…

* Boğaziçi hepimizin evi. Kimse bizi evimizden koparamaz. Bu inanç ve dirençle sesleniyoruz: Güvenlikçi üniversiteyi kabul etmiyoruz, özgür ve güvenilir kampüs talebimizden vazgeçmiyoruz!

Akademisyenler açıklamanın ardından, Boun Sergi davasının ikinci duruşmasına katılmak için Çağlayan Adliyesi’ne gitti.

İlginizi Çekebilir Boğaziçi Üniversitesi önünde arbedeİlginizi Çekebilir Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına bir kez daha kilit vuruldu, akademisyenler içeriye alınmadı