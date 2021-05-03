Boğaziçili akademisyenlerin rektör protestosu tam kapanmada da devam etti

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Alaturka Online
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Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protesto nöbetlerinin 85’incisini tam kapanma dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Haftalardır Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde rektörlük binasına sırtını dönerek atamayı protesto eden akademisyenler, bu kez eylemlerini bilgisayarları başında gerçekleştirdi.

Çevrimiçi olarak bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binası görüntüsünü fon olarak kullanarak, binaya evlerinden sırtlarını döndü.

Öğretim üyelerinin profil isimlerini “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” olarak değiştirdiği görüldü.

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