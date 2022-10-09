Boğaziçili doçentin kira-maaş isyanı

Kiralık daire fiyatlarındaki gerçekliği gözleri önüne seren Dumanlı, maaş bordrosunu ve kiralık olan bir daireyi karşılaştırdı.

ENFLASYONA ve kiralardaki artışa yetişmek olanaksız hale geldi. Boğaziçi Üniversitesi‘nden bir akademisyen de bunu kendi maaşını örnek göstererek gözler önüne serdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Sema Dumanlı, “Daha fazla dayanamayacağım” diyerek maaş bordrosunu paylaşıp kira fiyatlarına tepki gösterdi.

Kiralık daire fiyatlarındaki gerçekliği gözleri önüne seren Dumanlı, maaş bordrosunu ve kiralık olan bir daireyi karşılaştırdı. Boğaziçili akademisyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda biraz da mahcup ifadeler kullanarak, “Biliyorum herkesin derdi dert ama akademisyen maaşlarını ve büyük şehir farkını konuşmaya takribi ne zaman sıra gelir? Ben daha fazla dayanamayacağım gibi.

Gördüğünüz ilan Boğaziçi Üniversitesi etrafında 30 yıllık 2+1 daire ilanı. Bordro ise Boğaziçi doçenti bordrosu” yazdı. İlanda dairenin kirası aylık 20 bin TL görünürken, “Doçent” olan Dumanlı’nın maaşı 16.4 bin TL.

Dumanlı ikinci paylaşımında ise evin fotoğrafların görsellerini yayımlayarak “Daireyi lüks sananlar olmasın. Ekte diğer fotoğrafları yüklüyorum. Büyük ihtimalle depreme dayanıklı dahi değil. Pencerelere kalorifere bakın” dedi.