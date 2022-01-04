Boğaziçili öğrenciler: ‘Birkaç ay ses çıkarırlar’ diyenler tarihin çöplüğüne karıştı, bizim için daha başlangıç

1 yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını protesto eden öğrenciler, “Geçen sene bu zamanlarda “Birkaç ay ses çıkarırlar, sonra alışırlar diyenler tarihin çöplüğüne karışmışken, direnişimizin yıl dönümünde daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz; Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör atamasına karşı gerçekleştirdikleri protestolarını bu yıl da sürdürdü. Üniversite kampüsünde, ‘Demokrasi istiyoruz, Berke’ye, Perit’e ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük’ pankartı taşıyan öğrenciler, ‘Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek’, ‘Kayyum rektör istemiyoruz’ sloganları atarak mevcut rektörü protesto etti; Boğaziçi protestoları sırasında tutuklanan arkadaşlarının ise serbest bırakılmasını istedi.

“DAYANIŞMAYI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Öğrenciler akşam saatlerinde ise ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Direnişimiz sürüyor, sürecek, sürmek zorunda. Adaletsizlik devam ettikçe ses çıkarmak, birbirimize kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Bizler mücadele etmeye, sokakları doldurmaya devam edersek tüm siyasi tutsaklar özgürlüklerine kavuşacak, kayyum düzeni yıkılacak ve bu yoksulluk son bulacak. Bizler 7 Ocak’ta direnişimizin tutukluları Berke ve Perit’in de aralarında bulunduğu 14 arkadaşımızın duruşması için Çağlayan’da olacağız. Bulunduğumuz her yerde direnişi, dayanışmayı, mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz.”

“6 AYA BİTECEK” DEMİŞTİ

Atamasıyla protestoların başladığı ve istifa eden Melih Bulu’nun göreve ilk geldiğinde “Eylemler 6 aya bitecek” açıklamasını hatırlatan öğrenciler, “Geçen sene bu zamanlarda “Birkaç ay ses çıkarırlar, sonra alışırlar diyenler tarihin çöplüğüne karışmışken, direnişimizin yıl dönümünde daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz; Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” dedi.

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