Boğaziçili öğrenciler: Melih Bulu “6 aya eylemler biter” dedi ama bir yere gitmiyoruz

Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler, Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını 6. ayında sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlüğe sırt dönme eylemlerini gerçekleştirirken, kampüs içerisinde öğrenciler tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Öğrenciler daha sonra Güney Kampüs meydanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“MELİH BULU SIKILIP GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDU”

Direnişlerinin 6. ayında açıklamalarda bulunan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, rektör Melih Bulu’nun “Eylemler 6 aya bitecek” açıklamasını hatırlatarak, “Melih Bulu 6 ayda sıkılıp gideceğimizi düşünüyordu. Ama biz gitmiyoruz. Bu süreçte üniversite senatomuz gasp edildi. Hiçbirimiz kazandığımız okulda okumuyoruz şu anda. Bize ahlaksız dediler ama ben, Katarlı zenginlerin çocuklarına peşkeş çekilen üniversitelerden daha büyük bir ahlaksızlık görmüyorum” diye konuştu.

Öğrenciler, başta rektör Melih Bulu olmak üzere yardımcıları Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez, Gürkan Kumbaroğlu’nu istifaya çağırdı.

KAMP KURDULAR

Eylemlerinin 6. ayını kutlayan Boğaziçili öğrenciler Güney Kampüs’teki çimlere çadırlarıyla kamp kurdu ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

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