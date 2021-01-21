Boğaziçili öğrenciler protestolarına Kadıköy’de devam etti

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar devam ediyor. Diğer üniversite öğrencilerinin de katılımıyla Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelen öğrenciler, “kayyum rektör istemiyoruz” çağrısını yineledi.

“SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEK ÜZERE YİNE BURADAYIZ”

Okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Siyasal iktidar tarafından ‘terörist’ ilan edildik, ‘başları ezilmeli’ denilerek hedef gösterildik. Fakat bunların hiçbiri işe yaramadı. Bugün yine sözümüzü söylemek üzere buradayız. Üniversitelerimizi; Melih Bulu, Verşan Kök, Mahmut Ak ve daha nice kayyuma teslim edecek teslim edecek miyiz? Buna cevabımızı günlerdir Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da ve daha birçok şehirde öğrenciler olarak yaptığımız eylemlerle, kurduğumuz dayanışmalarla verdik.”

“YÖK KAPATILMALIDIR”

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kapatılması çağrısında bulunan öğrenciler, “Üniversite bileşenlerinin karar alma mekanizmalarına dahil edilmediği, sesi çıkan öğrencilerin disiplin soruşturmalarıyla cezalandırıldığı, bilimsellikten uzak kararlarını akademiye dayatan darbe mahsulü YÖK tarafından domine edilen mevcut üniversite yapısını kabul etmiyoruz. Demokratik, özgür üniversitenin inşası için YÖK kapatılmalıdır” dedi.

“TÜM ÜNİVERSİTELERDEKİ KAYYUM REKTÖRLER ACİLEN İSTİFA ETMELİDİR”

Açıklama şöyle devam etti:

“Biz, üniversitelerin öznesi öğrenciler, hakkımızda alınan kararları ne kayyumun ne de siyasi iktidarın eline bırakacağız. Bu nedenle kampüslerde, meydanlarda günlerdir şunu haykırıyoruz: tüm üniversitelerdeki kayyum rektörler acilen istifa etmelidir. Üniversitelerin yönetimi, seçimler yoluyla tüm üniversite bileşenleri tarafından belirlenmelidir.”

“ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİNİN YÖNETİMDE YETKİ VE KARAR HAKKI OLMALIDIR”

Taleplerini bir kere daha dile getiren öğrenciler, “Tüm üniversitelerdeki kayyumlar acilen istifa etmelidir. Üniversitelerde akademisyenlerin, öğrencilerin ve okul emekçilerinin dahil olacağı demokratik rektörlük seçimleri yapılmalıdır. Üniversite bileşenlerinin, üniversite yönetiminde; söz, yetki ve karar hakkı olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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