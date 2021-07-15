Boğaziçililer’den ‘Melih Bulu’ya şarkılı gönderme

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun ‘rektörlük’ görevine atanmasıyla başlayan protesto, “terörist” suçlamaları, ev baskınları, gözaltı ve tutuklamalardan sonra biten süreci Boğaziçililer, şarkı ve türküler ile kutladı.

“YİNE KOL KOLA DURACAĞIZ”

Sosyal medyada da gündem olan görevden almanın ardından, Boğaziçililer seçim çağırısı yaptı, “Aylardır, yılladır karşı karşıya kaldığımız tahribatı da dayanışmamızla aşacağız! Üniversiteleri yeniden şekillendirmek, özgürleştirmek, yaşam mücadelemizi sürdürmek için yine kol kola duracağız” paylaşımında bulundu.

“BU DEVİRDE KİMSE SULTAN DEĞİL, HÜKÜMDAR DEĞİL”

Boğaziçi Üniversitesi önünde aylardır nöbet tutan ve üniversitelerine Melih Bulu’nun “kayyum” yöntemiyle atanmasına karşı çıkan akademisyenler “Padişah” şarkısı eşliğinde son kararı kutladı. Bir Boğaziçili de videoyu “Bugünkü nöbet böyle” notu ile paylaştı ve nazar boncuğu emojisi koymayı da ihmal etmedi. Padişah şarkısının sözlerinin bir kısmı ise şöyle:

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil

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