Boğaziçi’nde son 6 ay: Melih Bulu





Prof. Dr. Melih Bulu 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne atanınca, tepkilerin zamanla unutulacağını düşünmek mümkündü. Ancak hesaba katılmayan bir detay vardı: Boğaziçili öğrenciler. Öğrenciler "kayyum rektör" Melih Bulu'yu üniversitelerinde istemedi. Melih Bulu ise bu krizin altı ay içinde biteceğini öngörüyordu. Ancak altı ayın sonunda Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Aylardır süren bu mücadelede kazanan taraf öğrenciler oldu. Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek