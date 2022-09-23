Boğaziçi’nde uzaklaştırma cezası verilen Tuğcu için akademisyenlerden açıklama 

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından üç ay süreyle görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Tuna Tuğcu için bölümünün öğretim üyeleri açıklama yayımladı. Akademisyenler, Tuğcu’nun bir an önce görevine dönmesini talep etti.

Fırat FISTIK

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkındaki tedbir kararının üç ay süreyle uzatılmasını kınadıkları ortak bir açıklama yayımladı.

“Prof. Dr. Tuğcu, yalnızca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için değil, Mühendislik Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesi için 18 yıldır fedakarca çalışan ve bu süre boyunca bölüm başkanlığı, bilgi işlem merkezi müdürlüğü ve rektör danışmanlığı gibi çeşitli idari görevler de üstlenmiş, alanında son derece yetkin bir akademisyendir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARA SEBEP OLMAKTADIR

* Bir öğretim üyesinin yıllarca emek verdiği lisansüstü öğrencilerinin tez savunmasında uzayan soruşturma sürecinden dolayı yer alamaması üzücüdür. 130 lisans öğrencisi, Sonbahar 2022’de bu konuda ülkenin en yetkin akademisyeni olan Prof. Dr. Tuğcu’dan İşletim Sistemleri dersini almayı beklemektedir. Tez danışmanlığını yaptığı 13 lisansüstü öğrencisi araştırma laboratuvarında beraber çalışmayı beklemektedir.

* Prof. Dr. Tuğcu’nun üniversiteden uzaklaştırılması araştırma ve eğitim alanlarında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi için telafi edilmesi güç zararlara sebep olmaktadır. Her birimizin kişisel olarak yakından tanıdığı Tuna hocamızın masumiyetine inanıyor, soruşturmasının hızlandırılarak suçsuzluğunun teyit edilmesini ve görevine iadesini bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından 16 Haziran 2022’de görevden uzaklaştırılan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında üç ay daha uzaklaştırma kararı verildi.

Akademisyenlere bir e-posta göndererek hakkındaki ek uzaklaştırma kararını duyuran Tuğcu ile birlikte Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) üyesi dört öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz de görevden uzaklaştırılmıştı.

Akpınar, Otay ve Semiz 8 Temmuz günü göreve iade edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) üyesi dört öğretim üyesi, görevleri gereği Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan veri güvenliği skandalını ortaya çıkarmışlardı.

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