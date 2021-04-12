Boğazımıza ip bağladılar bir oraya bir buraya çekiyorlar

Mehmet SERBES Veli TOPRAK Başak KAYA

Ekonomik sorunların ve küresel salgının kıskacındaki Türkiye’de yükü işçi, esnaf, asgari ücretli, kısaca dar gelirli çekiyor. Ülkeyi adım adım gezen CHP milletvekilleri vatandaşın derdini dinlerken, yaşanan krizi de her yönüyle ortaya koyuyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 17 milletvekili ve Parti Meclisi üyeleriyle birlikte Karabük ve Safranbolu’da esnafı dinledi. CHP Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Aysu Bankoğlu, Suzan Şahin, Neslihan Hancıoğlu, Jale Nur Süllü Bartın ve Amasra’da vatandaşın derdiyle dertlendi. “Dert bini aşmış. Millet travma yaşıyor” diyen Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, esnafın şunları söylediğini anlattı:

“Hükümet her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Resmi enflasyonla bizim enflasyonumuz arasında dağlar kadar fark var! Boğazımıza bir ip bağladılar, bir o tarafa bir bu tarafa çekiyorlar. 3 gün kapat 5 gün aç. Nasıl lebalep kongre yaptılarsa bu işlerin çözümünü de bulmaları lazım.”

ESNAF İŞİNİ TERK EDİYOR

Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, vatandaşların pandemi sürecindeki tutarsızlık ve iktidarın vurdumduymaz tavırlarına artık göz yummadığına tanıklık ettiklerini söyledi. 7’den 77’ye herkesin derdini dinleyip çözüm yolu aradıklarını kaydeden Şevkin, şunları anlattı:

“Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Bazıları kabul etmese de esnaf işini terk ediyor. Vatandaş kuru ekmeğe muhtaç edildi ama birileri lüksten, sefadan geri durmuyor. Kahveci, giyim mağazası sahibi, otel ve pansiyon işleten, taksici sahipsizlik nedeniyle kara kara düşünüyor. Hükümetin yalnızlaştırma politikaları esnafı canından bezdirmiş. Edindiğimiz izlenim hükümetin ilk seçimde alacağı derstir.”

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan ve 80 ilin büyük, küçükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan Karslı üretici sıkıntılı günler yaşıyor. Yem fiyatlarına son bir yılda gelen yüzde 65 zam, yetiştiriciyi ya hayvanını kesmeye zorluyor ya da satışa. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki 30 kişilik CHP heyeti STK’lar, esnafı ve üreticiyi dinlemek üzere Kars’a gitti. Susuz ilçesi ve köylerindeki izlenimlerini paylaşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yolboyu Köyü’nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Tahsin Asatekin’i dinledi. Yem fiyatlarının yüksekliğinden yakınan Asatekin, “Torbası 130 liraya kadar çıktı. Saman bin 200, bin 500 lira arası. Kazancımız yok” dedi. Sertel ise “Hayvancılıkta en önemli girdiyi oluşturan yem fiyatları arttıkça üreticinin kazanamıyoruz feryatları da artıyor. İktidar, Türkiye’yi üretenin kazanamadığı bir ülke haline getirdi. O nedenle üreten teşvik edilmelidir, cezalandırılmamalıdır. Ancak bu iktidar ne yazık ki üreten herkese ceza kesiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ramazan ayında yeni kısıtlamaları açıklarken fedakarlık istediği vatandaş sofrasını kurmakta zorlanacak. Bir yılda yumurta yüzde 63, tavuk yüzde 44, ayçiçek yağı yüzde 59 zamlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ekonomik krizin yine dar gelirlinin sofrasını vuracağını belirterek şöyle dedi:

“Artan zamlar karşısında Erdoğan 2.30 kuruşluk zam ile günlük 50 lira, aylık bin 500 lira ücretsiz izin desteğini müjde olarak sundu. Erdoğan’ın fedakarlık istediği yurttaşlar Ramazan ayında açlığa terk edildi. Sadece geçtiğimiz Mart ayından bugüne yumurtaya yüzde 63, tavuğa yüzde 44, ayçiçek yağına yüzde 59, mercimeğe yüzde 44, domates ve ekmeğe ise en az yüzde 20 oranında zam geldi. Krizin etkisi şaibeli TÜİK verilerinde dahi gizlenemiyor. Artan gıda fiyatları yurttaşın Ramazan sofrasındaki lokmalarını azaltıyor.”