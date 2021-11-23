Boji – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Boji” başlıklı 23 Kasım 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Boji – Yılmaz Özdil

Ekrem İmamoğlu kazandı…

Akla, mantığa, hukuka, demokrasiye aykırı bir bahane uydurdular.

Aynı sandığa aynı zarf içinde atılan dört oydan üçünü geçerli kabul edip, birine sahte diyerek seçimi iptal ettiler, yani, elinizde 20 liralık banknot var mesela, bu banknotun 5 lirası sahte dediler.

Başaramadılar.

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İftira atmaya, halk arasındaki tabirle, bok atmaya başladılar.

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Sırf Trabzon doğumlu olduğu için “Pontuslu” dediler.

Küfretmediği halde “valiye küfretti” dediler.

Televizyondaki konuşmasını montajladılar, öyle söylemediği halde “gelin Türkiye’yi birlikte yönetelim diye Pkk’ya çağrı yaptı” dediler.

Melih Gökçek’in attığı tweeti, sanki Ekrem İmamoğlu atmış gibi gösterdiler, “terbiyeni takın, Fethullah Gülen’e fetö diyemezsin, özür dile” diye tweet attı, bu kadar fetöseverlik nereden geliyor dediler.

Yasalarımızda varolmayan suçu icat etmeye çalıştılar, “Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde yürürken ellerini arkadan bağlayarak, türbeye saygısızlık yaptı” dediler, soruşturma açmaya kalkıştılar.

Üreticiden satın alıp, vatandaşa ücretsiz limon dağıttı, sahte röportaj kurguladılar, “Chp yandaşı stokçudan aldı” diye yalan haber yaptılar.

Makam aracının fotoğrafına sahte plaka montajladılar, “İşte Fethullah Gülen sevgisinin kanıtı, FG plakalı makam aracı kullanıyor” dediler.

Sayfiyede çekilmiş tişörtlü fotoğrafına kolye montajladılar, “haç şeklinde kolye takıyor” dediler.

Açık olduğu halde “metrobüs durağındaki mesciti kapattı” dediler.

Sahte “mason” belgesi üretip “mason üstadı” olduğunu yazdılar.

“İaoğmulu yüüznden Mamrara Deinzi’nde…”

Özür dilerim, gülmekten yazamıyorum, “İmamoğlu yüzünden Marmara Denizi’nde müsilaj oldu” dediler!

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Boji.

Bakımı/beslenmesi/barınması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen özgür ruhlu sokak köpeği… Şehri metroyla ilçe ilçe dolaşıyor, tasmasındaki mikroçip sayesinde anbean takip ediliyor, hangi duraklarda gezdiği, nerede olduğu tespit ediliyor, dünya basını tarafından bol bol haber yapılıyor, maskotu haline geldiği İstanbul için hem sempatik, hem bedava tanıtım oluyor.

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Ve en son…

Boji’ye bile kumpas kurdular iyi mi!

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Sosyal medyada “İBB’nin kadrolu köpeği Boji tramvaya pisledi” diye haber yaptılar, fotoğrafıyla birlikte yaydılar, “İmamoğlu zihniyetinin toplu taşıma araçlarının temizliğiyle ilgilenmediğini” yazdılar.

Demeye kalmadı… İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı, herifin birinin cebinden köpek dışkısı çıkararak, etrafa çaktırmadan, koltuğun üzerine bıraktığı anlaşıldı.

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Hem mecazi anlamıyla, hem gerçek anlamıyla “bok atarken” suçüstü yakalandılar yani.

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Ak’ım derken bokum demek, bu olsa gerek!

Yılmaz Özdil