“Bölgede büyük salgın var, sebebi su ve banyo imkanı sunamamak”

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İYİ Parti tarafından kurulan sahra hastanesinin başhekimi Dr. Hasan Sami Özvarinli, sahra hastanesinde 24 saat hizmet verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

* Burada 24 gündür aralıksız faaliyetteyiz. Günde ortalama 400-500 civarı hasta bakmaktayız. Günlük ortalama 600-700 vatandaşımıza insani yardım desteği sunmaktayız. Özellikle çocuk maması, hijyen ve çocuk bezi gruplarında…

* 24 saat hizmet veren bölgenin tek eczanesi diyebilirim. Yeni yeni eczanelerimiz açıldı onların da toparlanması için bizim burada olmamız bir aralık doğurdu, onlar da işlerini toparladılar. 24 gün boyunca bütün kronik hastaların ilaçlarını dağıttık.

* Apse çok fazla karşımıza çıkıyor. Bütün aletlerimiz çalışır durumda. Bir ameliyathanemiz, yanında bir diş hekimliği kliniğimiz öbür tarafta da laboratuvarımız bulunmakta. 4 tane muayene istasyonunda toplam 9 gözlem yatağında günlük 500 hastaya sıhhatli hizmet veriyoruz.

42 GÖNÜLLÜMÜZ VAR



* Maksimum sayımız 65 kişiye kadar çıktı. Sahada 42 gönüllümüz var, bunların yarısına yakını bölgedeki depremzedelerin çocukları, hemşirelik okuyan, tıp eğitimi alan son sınıf öğrencileri ve pratisyen hekimlik yapan uzman doktorlar. Türkiye’nin her yerinden bize ulaşan buraya gelen insanlarımız var.

“BAKANLIKTAN DESTEK ALMADIK”



Özvarinli, Sağlık Bakanlığı’ndan ekipman desteği alıp almadıkları sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

* Burada Sağlık Bakanlığı’ndan hiçbir ekipman, hiçbir personel desteği sahada yok. Çok fazla nitelikle sağlık hizmeti verince sevklerin sayısı arttı, sevklerin sayısı artınca Sağlık Bakanlığı buraya 112 komuta kurmak zorunda kaldı. Sağlık Bakanlığı ambulans hizmeti başlattı. Devlet varsa biz devletin varlığıyla sevinen insanlarız, devletin varlığı ve bütünlüğü bizi mutlu eder. Keşke onlar yapsa bu işleri, keşke onlar becerebilse bu işleri, bu süreçte becerebilselerdi. Ama biz alnımızın akıyla bu işi yaptık. Sadece Türk Eczacılar Birliği’ne teşekkür etmek isterim, ciddi manada bize profesyonel danışmanlık olarak ve ilaç açısından destek verdi. Biz bunu 3 gün önce kurmadık, 24 gündür bu hastane bu performansta. 24 gündür aynı hizmetleri veriyor.

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“BURAYI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TESLİM EDİYORUZ”

Sahra hastanesinin yürütücülüğünü artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üstleneceğini belirten Özvarinli, şöyle konuştu:

* İstanbul Büyükşehir Belediyemize hastanemizin teslimini yapıyoruz. Gönüllü doktor olarak çalışmaya devam edeceğiz. Gönüllülük işleri sahalarda çok uzun süresi olmaması gereken işler çünkü bir anlamda profesyonelleşmek şart. Bu profesyonelleşme vatandaşımıza iyi bir hizmetin önünü açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu yönde bir niyet ortaya koydu ve Turhan Çömez hocamızın da koordinasyonuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönetim kısmını, profesyonel kısmını teslim ediyoruz.

“DEPREM OLALI 2 KERE BANYO YAPTIM DİYEN İNSANLAR VAR”

Bölgede özellikle banyo ve tuvalet ihtiyaçlarının giderilemediğine dikkat çeken Özvarinli, “Bugün 40’ıncı güne yaklaştı deprem olalı daha bölgede 2 kere banyo yaptım diyen insanlar var. Bunlar az değil bölgenin yüzde 70-80’i belki 20 günde bir yıkanıyor. Buradaki sağlıkçılar da öyle” dedi.

“SALGININ SEBEBİ İÇME SUYU VE BANYO İMKANLARI SUNMAMAK”

Bölgede bir salgın olup olmadığına ilişkin de konuşan Özvarinli, “İlk geldiğimiz hafta üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla uğraştık. Ama tabii ki bir doktor olarak tahmin ediyorduk bulantı, kusma sıkıntılarının geleceğini. Dün gece sırf 7 tane çocuk geldi. Şu anda 24 saat boyunca neredeyse 500 hastanın yarısı bulantı, kusma, diare… Yani bölgede bir salgın var. Bölgede büyük bir salgın var ve bunun tek sebebi bu insanlara içme suyu sağlayamamak ve banyo imkanları sunmamak başka hiçbir izahatı yok. Eğer bu mücadeleyi vermezsek depremde göçüğün altından kurtardığımız insanları bu diareden, ishal ve bulantıdan kaybederiz” diye konuştu. (ANKA)