Bölgede depremler sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge günlerdir devam eden artçı şoklarla beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 21.33’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

EKİPLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Zeminden 8.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, halen enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipleri endişelendirdi.

Şiddetli bir şekilde hissedilen deprem ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem sırasında canlı yayın yapan basın ve medya mensupları o an yaşadıkları endişeyi izleyicileriyle paylaştı.

AFAD AÇIKLADI

Bu arada AFAD verilerine göre saat 19.29’da merkez üssü Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, endişe yarattı.

Öte yandan AFAD sitesinde yer alan bilgilere göre sadece bugün saat 18.00’den 22.00’ye kadar bölgede 64 deprem ve artçı şok meydana geldi. (DHA)