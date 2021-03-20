Bölgesel tren seferleri bir yıl sonra Kovid-19 tedbirleriyle yeniden başladı

EDİRNE (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, gerekli tedbirler alınarak yeniden başlatıldı.

Kapıkule-Halkalı 12701 sefer sayılı tren için Edirne Garı'na gelen yolcuların HES kodu kontrol edildi, ateş ölçümü yapıldı.

Girişteki el dezenfektanını kullanan yolcular maskeli şekilde bekleme salonunda sosyal mesafe kuralına riayet ederek treni bekledi.

Geçen yıl mart ayından bu yana seferlerine ara veren bölgesel trenler, bir yıl aranın ardından yolcuları gidecekleri yere götürmeye başladı.

Saat 07.45'te hareket eden 6 vagon ve 360 yolcu kapasiteli Kapıkule-Halkalı Treni, Edirne Garı, Şerbettar, Bahçıvanova, Pehlivanköy, Alpullu, Lüleburgaz, Kayabeyli, Seyitler, Muratlı, Çorlu, Çerkezköy, Çatalca ve Ispartakule ile ara duraklarda yolcularını aldıktan sonra varış noktasına ulaşacak.

Tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılarlı köyü yakınlarında meydana gelen kazanın olduğu güzergahtan da geçiyor.

Kapıkule-Halkalı seferinde tam bilet 28 lira, indirimli 24 lira olarak düzenlendi.

– Tren yolculuğunu özledik

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Bölümü öğrencisi Ahmet Şamil Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez tren yolculuğu yapacağını söyledi.

Salgın tedbirlerini alarak bir yolculuk geçireceğini belirten Bayar, "Salgın nedeniyle tüm seferler kapanmıştı, bir yıl sonunda tüm önlemler alınarak yeniden açıldı. Gara girerken maske ve HES kodu kontrolü oldu. İçeride dezenfekte edilmiş bekleme salonunda oturduk. Koltuklar arasında sosyal mesafe kuralı uygulanıyor." dedi.

Bayar, Edirne'den İstanbul'a otobüs bileti fiyatı 75 lira olduğu için tren yolculuğunu tercih ettiğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Furkan Dal ise en çok tercih ettiği ulaşım aracının tren olduğunu ifade ederek, "Otobüs firmalarının az olmasından dolayı fiyatları pahalı oluyor. Öğrenciler de ucuz yolculuğu seviyor. Bu nedenle genelde treni kullanıyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk seferimizi yapacağız, özledik diyebiliriz." diye konuştu.