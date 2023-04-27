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27 Nisan 2023
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Bölgeyi yağış vurdu: Yıldırım düştü, ev ve işyerlerini su bastı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün Aydın ve İzmir için yaptığı uyarının ardından gündüz saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak, Kuşadası’nda yaklaşık 45 dakika boyunca hayatı felç etti.

Atatürk Bulvarı’nın tamamı ve çevre yolunun büyük bölümü göle döndü. Zor anlar yaşayan sürücüler araçlarını güvenli yerlere çekmeye çalıştı, bazı otomobiller suda  kaldı. Sürücüler ve görevliler sularda kalan otomobilleri kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. Sele dönüşen sular şehir merkezinde bazı işyerleri ve evleri bastı. İlçeye tatil için gelip, şehir merkezinde gezmeye çıkan turistler zor anlar yaşadı.

METRUK EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Sağanak, Aydın’ın Söke ilçesinde de etkili oldu. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Cumhuriyet Mahallesi Sedef Sokaktaki metruk bir eve yıldırım düştü. Küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İZMİR’İ DE ETKİLEDİ

İzmir’de de etkili olan sağanak yağışın ardından kentin birçok cadde ve sokaklarında oluşan su birikintisi, sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şimşekler geceyi gündüze çevirirken, Karşıyaka Mavişehir, Basmane ve Buca’da ev ve işyerlerini su bastı. Rögar kapakları yerinden çıktı.

 

Alaturka Online
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