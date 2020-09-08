Bolivya'da mahkeme eski Devlet Başkanı Morales'in senato adaylığı başvurusunu reddetti

ANKARA (AA) – Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in, daha önce Çokuluslu Yasama Meclisince (ALP) onaylanan ve seçimlerde aday olmasını engelleyen yasal düzenlemeye karşın bir başka mahkemeye yaptığı senato adaylığı başvurusu kabul edilmedi.

Bolivya basınında çıkan habere göre Morales'in, ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa etmesinin ardından siyasi sığınmacı olarak kaldığı Arjantin'de avukatı aracığıya anayasa üzerine uzmanlaşmış bir mahkemeye yaptığı senato adaylığı başvurusu reddedildi.

Moralesin avukatı Jorge Tamayo, basına yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) daha önce Morales'in senato adaylığını iptal eden kararına karşın La Paz'daki İkinci Anayasa Dairesine yaptıkları başvurunun 1’e karşı 2 aleyhte oyla onaylanmadığını söyledi.

Bolivya'da geçici devlet başkanı Jeanine Anez, Twitter'dan konuya ilişkin açıklamasında, mahkemenin Morales hakkındaki kararını kutlayarak, "Devlet elindeki kanunla şiddet ve çatışma olmaksızın bir kez daha Morales'i durdurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından karara tepki gösteren Morales, yargıçların baskı ve tehdit altında anayasaya aykırı şekilde siyasi karar verdiklerini savunarak, "Tarih gösteriyor ki Evo'yo diskalifiye edebilirler ancak yasa dışı ilan edemeyecekler. Mahkemenin kararına uyacağız, provakasyona gelmeyeceğiz çünkü önceliğimiz halkımızın bu krizden bir an önce çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

– Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.