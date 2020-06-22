Bolton, röportajını yalanladı: Trump’ı koltuğundan etme hatrına bile olsa Biden’a oy vermeyecek

Daha yayımlanmadan Beyaz Saray ile krize neden olan kitabının medya tanıtımlarıyla meşgul olan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde taraf değiştirerek Demokratları destekleyeceğine dair haberleri yalanladı.

Daily Telegraph’ta yayımlanan Con Coughlin imzalı röportajda, Bolton’ın ‘normalde Demokratlara oy vermeyi düşünecek biri olmadığı’ ancak Trump’ın başkanlığından duyduğu hoşnutsuzluğun derinliği nedeniyle bu kez oyunun rengini değiştirmeye niyetli olduğu belirtiliyordu.

Röportajda, “Bay Bolton, geçen seneki istifasına kadar 17 ay boyunca ulusal güvenlik danışmanı olarak hizmet ettiği Başkan’a oy vermek yerine Demokrat aday Joe Biden’a oy verme niyetinde olduğunu söyledi” ifadelerine yer veriliyordu.

Con Coughlin, her ne kadar Bolton’dan doğrudan bir alıntı yapmasa da bu konudaki fikrinden emin olduğunu aktarıyordu. Coughlin, “Bay Bolton, Biden’a oy vermekle kendi Cumhuriyetçi kökenlerine ihanet etmediğinde ısrar etti, çünkü Trump’ın partinin amaçlarını temsil etmediğine inanıyor” diyordu.

Bir saat geçmeden yalanlandı

Ancak röportajın yayımlanmasının üzerinden bir saat bile geçmeden John Bolton’ın sözcüsünden yalanlama geldi. Sarah Tinsley tarafından yapılan açıklamada, Bolton’ın Trump’ı koltuğundan etme hatrına bile olsa partisini değiştirmeyi düşünmediği belirtildi.

CNN’e konuşan Tinsley, “Açıklama doğru değil. Biden’a oy vermeyi planladığını asla söylemedi” dedi. Ancak Tinsley, Trump’ın da Bolton’ın seçenekleri arasında yer almadığını vurguladı.

Bolton: Muhafazakâr bir Cumhuriyetçi bulacağım

Öte yandan konuyla ilgili bizzat ABC’ye konuşan John Bolton da, “Kasım ayında Trump’a oy vermeyeceğim. Kesinlikle Biden’a da oy vermeyeceğim. Yazmak için muhafazakâr bir Cumhuriyetçi bulacağım” dedi.

If only the Daily Telegraph had waited 2 hours. Bolton says: “I’m not gonna vote for [Trump] in November. Certainly not gonna vote for Joe Biden either. I’m gonna figure out a conservative Republican to write in.” – https://t.co/FaK3wf97eb via @ABC — Daniel Chaitin (@danielchaitin7) June 22, 2020

Donald Trump’ın azil soruşturmasında ifade vermeyi reddederek şimşekleri üzerine çeken Bolton’ın bu tavrı bazı kesimler tarafından “Hâlâ korkakça davranmaya devam ediyor” şeklinde yorumlandı. Bu kesimlere göre Bolton’ın ‘muhafazakâr bir Cumhuriyetçi’ arayışı temelde hâlâ Trump’a oy vermesi anlamına geliyor.