Bolton’ın Kitabı Trump’ın Savunma Ekibini Senato Kürsüsünde Terletti

Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılandığı azil sürecinde söz haftanın ilk gününde de Trump’ın savunma ekibindeydi. Senato’daki oturuma yeni çıkacak olan kitabının taslağında Trump’ın Ukrayna konusundaki savunmasını çürüten John Bolton’ın tanık olarak ifade vermesi olasılığı damga vurdu.

Trump yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın 17 Mart günü piyasaya çıkması planlanan yeni kitabının taslağı basına sızmış, taslakta Bolton’ın Başkan Trump’ın kendisinden, Ukrayna 2020 seçiminde Demokrat Parti’den olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’a ilişkin soruşturma başlatıncaya kadar askeri yardımın askıya alınmasını istediğini yazdığı belirtilmişti.

Senato’da Trump’ın azledilme talebiyle yargılandığı oturumda Pazartesi günü Başkan’ın savunma ekibi yine kürsüdeydi. Savunma ekibi, John Bolton’ın kitabının taslağında yer alan iddiayı yalanladı. Başkan’ın Ukrayna’ya Biden’larla ilgili soruşturma talebi ile bu ülkeye askeri yardım arasında bir bağlantının olmadığını savundu.

Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney de eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın kitabının taslağında yer alan iddiaya karşı çıktı. Mulvaney’nin avukatı Bob Driscoll, Bolton’ın, Trump’la arasında geçtiğini iddia ettiği Ukrayna ile ilgili bu konuşmaya ilişkin herhangi bir endişe dile getirmediğini söyledi.

Pazartesi günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen Başkan Donald Trump, John Bolton’ın kitabının taslağını görmediğini ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

John Bolton’ın Senato’da tanık olarak ifade verme olasılığı güçlendi

Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın “O Oda: Bir Beyaz Saray Güncesi” adlı kitabının taslağının sızmasının ardından, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan John Bolton’ın Senato’da Trump’ın yargılanma sürecinde tanık olarak ifade vermesi olasılığı belirdi.

Demokrat Parti Bolton’ın ifade vermesi için bastırmış ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkmıştı. Başkan Trump da daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bolton’ın tanık olarak ifade vermesi konusunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylemiş, “Benim bazı düşüncelerimi biliyor. Bazı liderlere ilişkin görüşlerimi biliyor” demişti.

Başkan Trump’a yönelik eleştirileriyle bilinen Cumhuriyetçi senatörlerden Mitt Romney, Bolton’ın kitabının taslağına ilişkin haberlerin ardından eski ulusal güvenlik danışmanının Senato’da tanık olarak ifade vermesi olasılığının arttığını ve Bolton’ın ifade vermesine başka Cumhuriyetçi senatörlerin de destek vereceğini söyledi. Bir başka Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins de Bolton’ın kitabına ilişkin haberlerin tanıkların ifade vermesi gerektiği tezini güçlendirdiğini belirtti.

Senatörlerin bu hafta içinde Başkan Trump’ın yargılandığı süreçte tanıkların çağrılıp çağrılmaması konusunda oylama yapması bekleniyor. Tanık çağrılması için 100 sandalyeli Senato’da 51 senatörün oyu gerekiyor, bunun için de 53 sandalye ile Senato’da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler’den 4 senatörün “evet” oyu vermesi yeterli oluyor.

17 Mart’ta piyasaya çıkması planlanan kitap Pazar gecesi itibarıyla Amazon dahil olmak üzere satış sitelerinin “ön sipariş” bölümünde yer alıyor. Kitap Pazartesi öğle saatleri itibarıyla da Amazon’da 55. sırada.