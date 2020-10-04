Bolu Belediyesi’nden Azerbaycan’ı gururlandıran destek!

Ermenistan’ın saldırılarına uğrayan Azerbaycan’a bir destek de Bolu Belediyesi’nden geldi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla, kentin birçok noktasından görülen Hisar Tepesi’nde dev Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.
Bolu Belediyesi’nin Azerbaycan bayrağını Hisar Tepesi’nde dalgalandırması Azerbaycan’da bir haber programında yer aldı.
Haber programının görüntüsünü paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bolumuzun zirvesindeki kardeş Azerbaycan bayrağı Azerbaycan’a moral oldu” ifadesini kullandı.
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