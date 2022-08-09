Bolu Belediyesi’nden yoksul 4 bin aileye sigorta ve her ay 2 bin lira

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte tespit ettikleri 4 bin yoksul aile için “Aile Sigortası” yapılacağını söyledi. Karar oy çokluğu ile belediye meclisinde kabul edilirken, bu ailelere de her ay 2 bin lira yardımda bulunulacağı belirtildi.

İsmail AKDUMAN

Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı 2. toplantısı yapıldı. Toplantıda kentteki yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık sorunları için yapılmak istenilen “Aile Sigortası” projesi oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca yardıma muhtaç ailelere her ay 2 bin lira yardım yapılacağını belirtildi.

4 BİN AİLEYE SİGORTA

Oylama öncesinde yaptığı konuşmasında proje hakkında bilgi veren Başkan Özcan, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların zor durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

*Biz 4 bin aileye kadar bu yardımı yapma kararı alıyoruz. Tabi ki önemli bir bütçe ayıracağız. Keşke bu ülkede yoksulluk, açlık bu noktalara kadar gelmeseydi.

*Keşke insanlar hanımının pazar, çocuklarının okul harçlıklarını cebine koyabilseydi. Mutlu bir şekilde işine gidebilseydi. Her ihtiyaç sahibi keşke bir iş bulabilseydi.

*Gerçekten insanlar çok zor durumda. O yüzden bugün, bu sosyal yardımı arttırma günü. Kimse yatağa aç girsin demiyorsak, Hz. Peygamberimizin hadisine rivayet edeceksek buna kimsenin hayır deme şansı olduğunu ben düşünmüyorum.

HER AY 2 BİN LİRA YARDIM

*Belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi yardım yapmak. Zengine verirken iyi fakire verirken sıkıntı olur.

*Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Bu yardımı nakdi olarak kadına verelim derken; belki evde peynir var ama çocuğunu ayakkabısı yok.

*Bırak nereye ne harcayacağının kararını o kadıncağız versin. Erkek bazen kendi ihtiyacını öne koyabilir ama kadın, bir anne, hiçbir zaman kendi ihtiyacını çocuklarının ihtiyacını önüne koymaz.

Başkan Özcan kentte daha önce tespit edilen 4 bin aileye her ay 2 bin TL nakdi yardım yapma kararı da alarak paranın ailedeki kadının banka hesabına yatırılacağını açıkladı.

Yapılan oylamada ise AKP‘li bir meclis üyesinin projeye destek vermesi dikkat çekti. AKP’li 3 üyenin hayır oylarına rağmen önerge oy çoklu ile kabul edildi.

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